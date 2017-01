Sony corregge il titolo del video dei giochi PS4 più attesi per il 2017

Alcuni giorni faha pubblicato un video speciale, annoverando i titoli PlayStation 4 più attesi per il 2017. Alcuni dei giochi presenti, però, non arriveranno nel prossimo anno, e così sono arrivate prontamente le scuse su Twitter di Shuhei Yoshida , presidente di

Ad 'ufficializzare' il tutto, Sony ha voluto correggere il titolo del video, rinominato "In arrivo su PlayStation 4 nel 2017 e oltre".

In aggiunta, ci sono state delle modifiche ulteriori, e alquanto stranianti, apportate anche alle etichette "PlayStation 4 Console Exclusive" e "PS4 Exclusive" applicate ai giochi. Il nuovo trailer rimuove infatti un discreto numero di queste etichette, anche nei confronti di titoli first-party che, senza alcun dubbio, arriveranno solo sulla piattaforma Sony. Proprio per quest'ultimo motivo, riteniamo azzardato pensare che ci sia stato davvero qualche cambiamento sostanziale, in quanto, con buona probabilità, si tratta solo di una piccola svista.

Intanto, vi lasciamo alla visione del video 'rinominato' in calce; mentre potete guardare l'originale a questo indirizzo.