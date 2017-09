Sony ha distribuito altre 500 mila unità di PlayStation VR

ha distribuito altre 500.000 unità didurante gli ultimi tre mesi, consolidando il proprio ruolo di leadership nel settore della realtà virtuale dedicata al gaming. Il CEO diAndrew House, tuttavia, avrebbe sperato in una concorrenza più competitiva.

"Non sono del tutto a mio agio nel ricoprire la leadership di mercato nel settore VR con questo margine di vantaggio, non in questa fase storica della tecnologia, dove una maggiore varietà di piattaforme avrebbe aiutato a creare un pubblico più ampio." dichiara Andrew House.

Anche se le dichiarazioni di House possono apparire insolite a una prima occhiata, le ragioni che la sorreggono sono molto condivisibili: dal momento che la realtà virtuale si presenta come una piattaforma relativamente nuova, una concorrenza più competitiva aiuterebbe ad avvicinare un maggior numero di persone alla tecnologia, permettendo ai visori VR di diffondersi più in fretta.

Cosa ne pensate delle considerazioni espresse dal CEO di Sony?