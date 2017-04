Sony festeggia il lancio di Drawn to Death con 3 nuovi filmati

, il nuovo progetto di David Jaffe, ha debuttato quest'oggi su Playstation 4. Per celebrare l'evento,ha pubblicato un trailer di lancio in cui ci vengono introdotte le caratteristiche del gioco e due filmati che ci presentano le abilità di Diabla e Johnny Savage.

Drawn to Death è un frenetico sparatutto multiplayer in terza persona che ci catapulta fra le pagine di un quaderno di un adolescente. Il titolo rientra nella Instant Game Collection di aprile, dunque è gratuito per tutti gli utenti abbonati al Playstation Plus. Sul canale Twitch di Everyeye trovate circa un'ora e mezza di gameplay in compagnia del nostro Alessandro Bruni.