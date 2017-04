Sony: gli analisti si aspettano i profitti più alti mai registrati dal 1998

Venerdì 28 aprile,rivelerà i dati finanziari dell'ultimo anno fiscale, ovvero del periodo compreso tra il primo aprile 2016 e il 31 marzo 2017. Per questo lasso di tempo, gli analisti si aspettano profitti record vicini ai 500 miliardi di yen, ovvero i più alti mai registrati dalla compagnia dal 1998 ad oggi.

L'anno fiscale 1998 fu particolarmente fortunato per Sony Corporation, grazie al successo di vari prodotti di elettronica come televisori e sistemi audio, senza dimenticare l'enorme popolarità di PlayStation (che proprio in quell'anno raggiungeva il suo apice in Occidente) e gli ottimi incassi della divisione cinematografica, forte di un catalogo ricchissimo che includeva blockbuster come Men in Black.