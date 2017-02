Sony: Horizon Zero Dawn può diventare un franchise importante per noi

Il debutto diè ormai alle porte, esi dimostra sempre più entusiasta del lavoro svolto danel confezionare il suo action RPG open world. Secondo Jon Edwards, product manager di Sony UK, quello dipotrebbe diventare un franchise cruciale per il futuro della compagnia nipponica.

"Non è stato annunciato nulla per il momento, ma penso che ci sia il potenziale perché questo possa diventare un franchise importante per noi. Dobbiamo solo aspettare e vedere".

Come saprete, Aloy sarà la principale protagonista dell'avventura, un personaggio ispirato ad Ygritte di Game of Thrones. Optare per un personaggio femminile non è stato semplice per la software house olandese, dal momento che Sony stessa aveva esternato qualche dubbio, considerando questa una scelta rischiosa. A quanto pare, la compagnia ha ormai cambiato idea, dal momento che lo stesso Edwards dichiara che Aloy potrebbe facilmente diventare una "nuova icona per PlayStation".

"Aloy è determinata, avventurosa, e decisa a superare gli ostacoli che le si presentano davanti in un mondo post-apocalittico abitato dalle macchine robotiche. Pensiamo che i giocatori si divertiranno molto a giocare nei suoi panni".

Horizon: Zero Dawn uscirà il primo marzo su PlayStation 4. Nella giornata di oggi, sono emersi dei nuovi screenshot del gioco.