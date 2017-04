Sony ha investito molte risorse in Bend Studio, autori di Days Gone

Il quotidiano locale Bend Bulletin ha pubblicato un reportage su Bend Studio, team con sede nell'omonima città dell'Oregon, attualmente al lavoro suha investito molte risorse nello studio, con l'obiettivo di consentire alla società di produrre Giochi AAA di alto profilo.

Negli ultimi mesi, Sony Bend ha assunto nuovi dipendenti e l'organico è passato da 45 a 103 persone, inoltre gli uffici sono stati ingranditi e rimodernati per ospitare anche uno studio per il motion capture. Il publisher ha inoltre confermato che i nuovi membri non saranno licenziati una volta conclusi i lavori su Days Gone, il personale è infatti stato assunto a tempo indeterminato.

Una bella iniezione di fiducia per quello che nei prossimi anni dovrebbe ricoprire un ruolo di primaria importanza nel portfolio sviluppatori di Sony Interactive Entertainment.