Sony Japan Studio promette tante novità e sorprese in arrivo nel 2017

Il sito giapponese 4Gamer ha intervistato vari membri di, i quali hanno parlato brevemente della novità in arrivo nel corso del prossimo anno, senza però sbilanciarsi troppo ma promettendo interessanti sorprese per tutti gli appassionati.

Il producer di Bloodborne (Teruyuki Toriyama) ha confermato di essere al lavoro con il suo team su vari progetti, anche se al momento è troppo presto per parlarne. Masaaki Yamagiwa ha invece confermato di aver lavorato "dietro le quinte" ad un nuovo progetto che spera di poter annunciare nel 2017. Yamagiwa ha diretto lo sviluppo di Bloodborne, tuttavia al momento non ci sono indizi di alcun genere riguardo l'eventuale esistenza di Bloodborne 2.

Keiichiro Toyama ha invece terminato i lavori su Gravity Rush 2 e nel 2017 inizierà a pensare ad un nuovo progetto. Infine, Shuhei Yoshida ha definito il 2016 come "l'anno dell'hardware" e spera che il prossimo anno possa portare in dote tanti software di qualità per le piattaforme PlayStation.