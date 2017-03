Sony al lavoro su un nuovo restyling di PlayStation 4?

Secondo un rumor lanciato dal DigiTimes,sarebbe al lavoro su un nuovo restyling di PlayStation 4, un modello ancora più compatto dell'attualelanciata lo scorso mese di settembre.

La notizia al momento deve essere presa come una semplice indiscrezione, secondo la fonte Sony lancerà il nuovo modello di PS4 a fine anno per competere con Project Scorpio e con l'avanzata di Nintendo Switch, il colosso nipponico vuole evitare di ritrovarsi senza nuovi prodotti hardware da lanciare sul mercato durante la stagione natalizia e per questo avrebbe pensato a un terzo restyling di PlayStation 4.

Il rumor non è al momento supportato da alcun riscontro concreto, dunque vi invitiamo nuovamente a prendere la notizia con le dovute precauzioni.