Sony: ottimi risultati a Hong Kong per PS4, PS4 Pro e PS VR

ha ospitato una conferenza durante il recente evento cinese Ani-Com & Games, commentando con entusiasmo il successo riscosso danel mercato di Hong Kong.

La conferenza è stata introdotta dal presidente di Sony Interactive Entertainment Japan and Asia Atsushi Morita, ricordando che Playstation Hong Kong è stata la prima divisione asiatica della compagnia fondata al di fuori del Giappone nel 1997. Oltre a celebrare il ventesimo anniversario della divisione, Morita ha sottolineato l'importanza strategica del mercato di Hong Kong, dichiarando che la regione ha segnato "brillanti risultati" per Playstation 4, Playstation 4 Pro e Playstation VR.

A ulteriore testimonianza dell'importante di Hong Kong, molti titoli di rilievo come Gran Turismo Sport, Detroit Become Human, Destiny 2, Call of Duty WW2, FIFA 18 e Star Wars Battlefront 2 riceveranno la localizzazione in cinese semplificato.

Rirordiamo che durante l'evento Ani-Com & Games sono stati mostrati nuovi video gameplay per Sonic Forces, Uncharted: L'Eredità Perduta e Knack 2.