Sony PlayStation Japan presenta Shiin, un nuovo misterioso titolo per PS Vita

ha da poco aperto un sito internet misterioso dedicato a un nuovo videogame attualmente in sviluppo per PS Vita, momentaneamente intitolato "". Sul sito è possibile leggere alcuni indizi e guardare un breve teaser trailer, ma al momento non ci sono ulteriori informazioni al riguardo.

Il video, che potete trovare in apertura, non fornisce alcun dettaglio in merito al genere di gameplay del gioco, ma suggerisce delle atmosfere decisamente cupe, probabilmente adatte a un titolo di tipo horror. Sul finale, si sente un saluto formale in giapponese, tipicamente utilizzato dalla servitù per accogliere un ospite in casa. La descrizione del video su YouTube contiene informazioni spoglie e poco chiare.

Probabilmente ne sapremo di più nelle prossime ore, restiamo dunque in attesa di aggiornamenti in merito.