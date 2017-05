Sony Playstation registra i profitti più alti dal 1998

Laera già nell'aria: con la conclusione dell'ultimo anno fiscale (periodo compreso tra il primo Aprile 2016 e il 31 Marzo 2017), la divisionediha generato circa 944 milioni di sterline in profitti, superando il record assoluto della compagnia registrato nel 1998.

Il 1998, ricordiamo, è stato l'anno più produttivo della prima Playstation, epoca in cui sono usciti titoli di assoluto rilievo come Metal Gear Solid, Tombr Raider III e Crash Bandicoot 3. Ebbene, con 60 milioni di Playstation 4 distribuite in tutto il mondo dal lancio, la divisione Playstation ha concluso l'ultimo anno fiscale con i profitti più alti mai registrati dal 1998. Ma non è tutto: secondo le stime degli esperti, infatti, i guadagni potrebbero aumentare di un ulteriore 25% nei prossimi dodici mesi, superando ancora una volta il record. Cosa ne pensate di questo successo?