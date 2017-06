Secondo un report pubblicato da USA Today potrebbe abbassare temporaneamente il prezzo di alcuni bundle e modelli selezionati di PlayStation 4 nella settimana dell'E3, dal 9 al 17 giugno. Al momento, la compagnia non ha confermato nulla a riguardo, vi invitiamo quindi a prendere quanto riportato come una semplice speculazione.

USA Today parla anche di possibili tagli di prezzo temporanei per gli accessori, non è chiaro se il price cut possa riguardare in qualche modo anche PlayStation VR e PlayStation 4 Pro e se il taglio sarà limitato ai soli Stati Uniti o si estenderà anche in Europa. Nella stessa settimana, Sony dovrebbe anche lanciare la nuova colorazione Gold di PlayStation 4 Slim, emersa nelle scorse ore grazie a un volantino della catena Target.