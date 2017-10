Sony presenta il nuovo DualShock 4 nella colorazione Sunset Orange

ha annunciato una nuova colorazione per il suo controller wirelesschiamata. Sarà possibile acquistarlo a partire dal 13 novembre in esclusiva presso

Questo particolare abbinamento è stato pensato per creare un contrasto elegante tra la scocca arancione e i dettagli in viola scuro. La colorazione Sunset Orange va così ad aggiungersi alla gamma di DualShock 4 speciali che comprendono Gold and Silver e le edizioni limitate di Destiny 2, PlayStation F.C., Crystal e Gran Turismo Sport.

Il controller sarà disponibile nel nostro paese esclusivamente presso la catena Unieuro a partire dal 13 novembre. Cosa ne pensate di questa nuova colorazione?