Sony promette grandi sorprese e nuovi annunci alla Paris Games Week

Nella giornata di ieri,ha annunciato una conferenza alla, in programma il 30 ottobre alle 17:00 (ora italiana), evento che a quanto pare si preannuncia ricco di sorprese...

Sony invita tutti i giocatori a sintonizzarsi per "grandi annunci su nuovi giochi" e aggiornamenti sui titoli già annunciati e in fase di sviluppo per PlayStation 4 e PlayStation VR. La conferenza sarà preceduta da un pre-show, al termine dello showcase inoltre è previsto un post-show con nuove informazioni e dettagli sui giochi annunciati alla Paris Games Week.

Appuntamento dunque al 30 ottobre per scoprire tutte le novità in arrivo su PlayStation 4 e PS VR!