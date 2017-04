Sony: PS VR e PlayStation 4 Pro stanno continuando a vendere bene

Durante l'ultima conferenza per illustrare i risultati finanziari dell'ultimo anno fiscale, il CFO diha rivelato che la compagnia è soddisfatta dei ritmi di vendita di PlayStation 4 Pro e PlayStation VR.

Queste le parole di Kenichiro Yoshida: "Sono passati sei mesi dal lancio di PlayStation 4 Pro e PlayStation VR, due prodotti che ancora oggi stanno continuando a vendere a vendere bene."



Positivi anche i risultati di PlayStation 4, sebbene secondo Yoshida la console sia ormai vicina a raggiungere il suo picco massimo: "PlayStation 4 è in commercio da oltre tre anni e ci aspettiamo di piazzare circa 18 milioni di console durante questo anno fiscale, è una cifra più bassa rispetto ai venti milioni del precedente anno ma nei prossimi mesi è previsto l'arrivo di titoli importantissimi, di fatto ci troviamo nella fase più produttiva della vita della console. Di fatto, le nostre precedenti piattaforme hanno raggiunto il loro picco tre o quattro anni dopo l'uscita e anche PS4 si sta avvicinando a questo momento. Ma non siamo preoccupati, se riusciremo a raggiungere gli obiettivi, al 31 marzo 2018 avremo 78 milion di console in giro per il mondo e a quel punto potremo capitalizzare il successo di PS4 con le vendite software."