Sony pubblica due nuovi trailer per Horizon: Zero Dawn

Si avvicina la data di uscita di, attesissimo titolo in sviluppo presso gli studi diin esclusiva per PlayStation 4, eha deciso di animare l'attesa dei fan pubblicando due nuovi trailer per il gioco, dedicati rispettivamente alle sessioni di caccia e alla protagonista.

Potete trovare il primo trailer in apertura, intitolato "Thrill of the Hunt", che ci illustra alcune delle armi e capacità speciali utili durante il gameplay, mentre il secondo, in calce alla notizia, ci mostra più da vicino l'affascinante Aloy. Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Horizon: Zero Dawn sarà disponibile a partire dal prossimo 1° marzo in Europa.