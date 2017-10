Sony pubblica un gioioso spot per PlayStation 4 destinato al mercato giapponese

Quest'oggiha pubblicato un nuovo spot concettuale dedicato ae destinato al mercato giapponese.

l filmato mostra alcuni giovani ragazzi di ritorno da scuola, famiglie e gruppi di amici che si divertono giocando con la PlayStation 4. Si tratta di un'iniziativa molto simile a quelle di Nintendo, che ha già pubblicato video promozionali di questa tipologia in passato.

Nello spot, inoltre, si intravedono numerosi spezzoni di gameplay tratti da alcuni dei giochi protagonisti di questo fine 2017 e disponibili sulla console di Sony. C'è Gran Turismo Sport, titolo di Polyphony Digital arrivato sugli scaffali giusto pochi giorni fa, e Crash Bandicoot N.Sane Trilogy, la cui presenza non sorprende più di tanto vista la grande popolarità del simpatico marsupiale in Giappone. Non manca Knack 2, e nemmeno l'attesissimo Monster Hunter World, che si prepara a debuttare anche sulla console domestica di Sony il 26 gennaio del prossimo anno, dopo tante uscite sulle portatili, specialmente di casa Nintendo.

C'è anche una nota divertente: il modello di PlayStation VR mostrato è quello originale, il CUH-ZVR1, e non il CUH-ZVR2 appena rilasciato anche nel paese del Sol Levante.

Potete guardare anche voi lo spot in cima alla notizia. Cosa ne pensate?