Sony pubblica un video con gli Highlights 2016 di PS4

Con la fine dell'anno ormai alle porte,coglie l'occasione per tirare le somme del, pubblicando un nuovo trailer con i momenti migliori vissuti su: daal nuovo, passando per

Si parte con i giochi pubblicati nel corso del 2016, come Uncharted 4, Doom, Call of Duty Infinite Warfare e Battlefield 1, seguiti dalle grandi apparizioni alle varie fiere di Days Gone, del nuovo God of War, di Mass Effect Andromeda, Knack 2, Horizon Zero Dawn e The Last of Us Part II. Il video è stato riportato in cima alla notizia: cosa ne pensate di questo 2016 trascorso su Playstation 4?