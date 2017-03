Sony registra i marchi V e Sleepwalker

La scorsa settimana,ha registrato i marchi V Sleepwalker in Europa: entrambi i nomi sono associati alle categorie 9 e 41, utilizzate dall'ufficio brevetti europeo per identificare giochi, servizi e prodotti software.

La registrazione del marchio "V" è stata accompagnata anche da un logo (probabilmente provvisorio) che trovate in calce alla notizia. Secondo alcune speculazioni, il nome in questione potrebbe essere legato in qualche modo a PlayStation 5 ma le categorie di registrazione non corrispondono a prodotti hardware.

Stando ad altre voci, invece, uno dei due nomi potrebbe essere il titolo del nuovo progetto di Sucker Punch, che potrebbe essere rivelato al prossimo E3 di Los Angeles. Nessuna di queste ipotesi, al momento, è stata confermata.