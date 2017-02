Sony ribadisce che Crash Bandicoot N. Sane Trilogy sarà esclusiva PS4

Rispondendo a una domanda su Twitter, la divisione irlandese di PlayStation ha nuovamente confermato chesarà disponibile in esclusiva assoluta su PlayStation 4.

Ricordiamo che i diritti del personaggio di Crash Bandicoot appartengono ad Activision Publishing mentre Sony Interactive Entertainment non è in alcun modo coinvolta nello sviluppo o nella pubblicazione del gioco. Per questo, in tanti avevano ipotizzato un possibile arrivo della collection su PC o altre piattaforme come Nintendo Switch, ipotesi del tutto smentita da Sony.

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy includerà le versioni rimasterizzate di Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 2 L'Ira di Cortex e Crash Bandicoot 3 Warped, la raccolta sarà disponibile dal 30 giugno.