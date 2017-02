Sony pubblica il primo concerto in realtà virtuale per Playstation VR

ha pubblicatoper, un concerto in realtà virtuale perche può essere scaricato da tutti i possessori del visore. Si tratta di un video a 360° con il tracking posizionale dell'audio, per un'esperienza immersiva totale.

The Joshua Bell Experience VR vi permette di gustarvi un concerto dell'omonimo violinista in realtà virtuale, standovene comodamente seduti sulla vostra poltrona: avrete l'impressione di trovarvi nella stessa sala in cui viene eseguita la performance, a pochi metri di distanza dal musicista. Il video può essere scaricato gratuitamente sul Playstation Store, a patto di possedere il visore Playstation VR. In cima alla notizia vi abbiamo riportato il video making of di The Joshua Bell Experience VR.