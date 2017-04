Sony sponsorizzerà alcuni sviluppatori indipendenti al Tokyo Game Show 2017

(CESA) hanno annunciato tramite le pagine del Nikkei Business che il publisher giapponese porterà alcuni studi indipendenti al, in programma dal 21 al 24 settembre.

La compagnia pagherà agli sviluppatori selzionati la quota espositiva (pari a 99.900 yen, circa 900 euro al cambio attuale), permettendo ai titoli più meritevoli di apparire nelle aree Indie Game Area e Sense of Wonder 2017, quest'ultima dedicata ai giochi basati sui sentimenti e le emozioni.

Con questa mossa, Sony vuole garantire massima visibilità agli sviluppatori indipendenti in possesso di buone idee ma non del budget necessario per partecipare ad una fiera di grandi dimensioni come il Tokyo Game Show.