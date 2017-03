Sony sta regalando voucher da 100 dollari a utenti casuali in Nord America

Come segnalato su Reddit e NeoGAF, nelle ultime oreha inviato ad alcuni fortunati utenti nordamericani iscritti al Playstation Network un "biglietto d'oro" dal valore di 100 dollari da spendere entro il 31 marzo, allo scopo di festeggiare i 10 anni del Playstation Store.

Per essere eleggibili è necessario possedere un account PSN americano, aver dato il consenso per la ricezione delle mail promozionali ed essere iscritti alla newsletter. Come è facile immaginare, l'iniziativa è limitata a un ristretto numero di utenti, selezionati a caso fra quelli che soddisfano le sopraccitate condizioni. Purtroppo la promozione non è valida per noi europei, che dobbiamo accontentarci, almeno per il momento, della mail celebrativa con le nostre statistiche.