Sony sta realizzando un titolo in realtà virtuale per i dispositivi HTC Vive

Nel corso del festival South By South West, che si sta tenendo in questi giorni a Austin in Texas, la divisione VR di Sony ha mostrato un'esperienza in realtà virtuale, ma sorprendentemente non si tratta di un prodotto per PlayStation VR, bensì per il visore HTC Vive.

Gold Rush VR, questo il nome dell'esperienza, prevede infatti l'utilizzi di quattro Vive attaccati a un PC montato sulle spalle, che permette a quattro persone di muoversi all'interno di un'apposita stanza. Il progetto di Wow Factory consiste nel far salire 4 persone a bordo di un tram fatto di legno che, nonostante resti fermo, nell'esperienza VR trasporta i partecipanti in diverse aree da esplorare. PlayStation VR, in accoppiata con PlayStation 4, non sarebbe stato sufficientemente potente per raggiungere tali scopi, facendo optare il team per l'headset di HTC Vive.

Nel video in calce alla notizia, potete dare uno sguardo a questo particolare progetto.