Sony terminerà il supporto a PlayStation Now su PS3, PS Vita e PS TV

Attraverso le pagine del blog ufficiale PlayStation, Sony ha comunicato che nell’agosto dell’anno corrente terminerà il supporto al suo servizio di streaming di giochi, PlayStation Now, su tutte le piattaforme al di fuori di PlayStation 4 e PC.

Stando a quanto riportato dal comunicato ufficiale, la scelta è stata presa dopo attente considerazione, che in ultima analisi hanno portato la compagnia a decidere di dedicarsi allo streaming dei giochi PlayStation solo su PlayStation 4 e PC Windows. A partire dal prossimo agosto, dunque, i seguenti dispositivi non potranno più accedere a PlayStation Now:

● PlayStation 3;

● PlayStation Vita e PlayStation TV;

● I modelli 2013, 2014, 2015 dei televisori Sony Bravia;

● Tutti i lettori Blu-Ray Sony;

● Tutti i televisori Samsung;

Sony ha invitato i sottoscrittori di PlayStation Now in possesso dei sopraelencati dispositivi a disattivare il rinnovo automatico dell’abbonamento per evitare di venire addebitati in prossimità della cessazione del servizio.