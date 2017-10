ha annunciato che terrà una conferenza stampa il prossimo 30 ottobre alle 17:00 (ora italiana) nel corso della. Lo showcase sarà preceduto da una preshow della durata di 60 minuti che prenderà il via alle 16:00.

Sony promette tante novità in arrivo per PlayStation 4 e PlayStation VR, l'evento potrà essere seguito in diretta streaming anche su Twitch, Facebook e YouTube, maggiori dettagli verranno diffusi nelle prossime settimane.

Dopo aver saltato la Gamescom di Colonia, Sony si prepara a svelare tante novità per il pubblico europeo, restiamo in attesa della line-up per la Paris Games Week e di eventuali rumor sui giochi presentati.