ha appena annunciato che terrà una conferenza in occasione della2017 il 13 ottobre, alle ore 17.00. Dopo l'assenza di una conferenza lo scorso anno, la compagnia tornerà quindi sul palco nel corso della fiera parigina.

Nel 2015, durante la propria conferenza, Sony fece diversi annunci, come Detroit: Become Human e Until Dawn Ruch of Blood. Inoltre, la compagnia approfittò dell'occasione per mostrare al pubblico filmati inerenti a titoli attesissimi come Horizon Zero Dawn. Al momento non sappiamo quali argomenti Sony tratterà nel corso della conferenza, ma restiamo in attesa di informazioni al riguardo.