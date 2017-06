Sony: le vendite di PlayStation 4 Pro e PlayStation VR sono oltre le aspettative

Nel corso di una lunga intervista con il TIME, il capo di Sony global game development, Shawn Layden, e il Sony global sales chief, Jim Ryan, si sono detti soddisfatti dell'andamento sul mercato dei prodotti PlayStation, comprese PlayStation 4 Pro e PlayStation VR.

A proposito della realtà virtuale, Layden ha dichiarato che Sony non la vede come una moda passeggera, ma come nuovo media adatto sia all'intrattenimento ludico che non. Stando a quanto affermato da Sony, PlayStation VR, a oggi, ha venduto più di un milione di unità, e spesso scarseggia nei punti vendita. Ryan attribuisce la penuria del prodotto al suo inaspettato successo, che si è inevitabilmente scontrato con le loro previsioni produttive.

Soddisfazione anche per quanto riguarda la console mid-gen di Sony. Layden ha infatti affermato che ogni cinque console PlayStation 4 vendute, una è PlayStation 4 Pro. Considerato il prezzo premium di 100 $ maggiore, il target demografico e il mercato nascente dei televisori 4K, il capo di Sony global game development si dice più che soddisfatto di questo dato.

Per concludere, non poteva mancare un commento su Nintendo Switch, ultima console di Nintendo che sta facendo registrare ottime vendite. Sebbene consapevole del suo successo, Layden non ritiene che l'ibrida della grande N possa influire sulle vendite di PlayStation, e la considera come una console complementare per il viaggio.

"Consultando i nostri dati, si evince che la maggior parte delle famiglie di videogiocatori possiede due console, e spesso si tratta di una convivenza tra PlayStation e Nintendo".