L'app ufficiale diè ora disponibile per il download da Xbox Store, compatibile con Xbox One. L'applicazione permette di creare playlist e ascoltare liberamente i brani presenti in catalogo, mentre non sarà possibile effettuare il download delle canzoni.

L'app Xbox One di SoundCloud supporta i comandi vocali e sfrutta determinati algoritmi per proporre suggerimenti in linea con i brani più ascoltati delle nostre playlist. SoundCloud può essere utilizzato liberamente nella maggior parte delle sue funzionalità senza bisogno di sottoscrivere l'abbonamento Premium, in questo caso potremo ascoltare i brani con una qualità maggiore e disporre di alcune funzionalità extra per la gestione dele playlist.