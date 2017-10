South Park: per il prossimo capitolo si pensa ad uno sparatutto in prima persona

Nel corso di una recente intervista concessa alla testata di IGN.com, Matt Stone, co-creatore della serie di, nonché sceneggiatore, doppiatore e supervisore per l'adattamento videoludico, ha discusso di come la serie potrebbe evolversi in futuro, dopo l'imminente uscita di

"Adoro il modo in cui sono Scontri Di-Retti e Il Bastone della Verità, in cui il concetto si basa interamente sull'esatta incarnazione dello show televisivo. Gli RPG si abbinano molto bene al lavoro di scrittura e alla caratterizzazione dei personaggi", ha in un primo momento affermato Stone.

"Mi piacerebbe fare uno sparatutto in prima persona", ha poi aggiunto. "E non sto scherzando. Un genere in prima persona, esplorare un mondo 3D in cui puoi trovare gli altri personaggi. Ad una parte di me piacerebbe moltissimo scorrazzare per South Park. E in generale mi piacciono i giochi in prima persona. Semplicemente mi piacciono".

Vi piacerebbe un South Park concepito come first person shooter? Intanto, vi ricordiamo che South Park: Scontri Di-Retti sarà disponbile su PC, PS4 e Xbox One dal 17 ottobre. Il pre-order del gioco assicura l'ottenimento di una copia digitale de Il Bastone della Verità.