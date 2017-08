South Park Phone Destroyer: al via le pre-registrazioni su iOS e Android

annunciano che sono aperte le pre-registrazioni per. I giocatori su Android e iOS che effettuano la registrazione, riceveranno una notifica quando il gioco sarà disponibile, oltre ad oggetti bonus per i propri personaggi come un outfit ispirato a ManBearPig.

Sviluppato da RedLynx in collaborazione con South Park Digital Studios, il gioco combina combattimenti in tempo reale con i classici giochi di carte collezionabili. Carico dell’indimenticabile umorismo di South Park, di personaggi unici e intensi combattimenti, South Park Phone Destroyer è un’autentica estensione dello show televisivo che raccoglie tutto ciò che i fan di South Park amano.

In South Park Phone Destroyer, i giocatori vestiranno i panni del Novellino e faranno squadra con gli iconici personaggi di South Park per giocare ad una nuova avventura popolata da cowboy, pirati e cyborg. Completa in single player oltre 60 livelli della storia, caratterizzati dai classici dialoghi che hanno reso famosa la serie e sblocca 80 nuove carte, ulteriori sfide e ricchi bottini. Migliorare le tue carte e imparare a gestire la loro vera forza è la chiave per competere contro giocatori di tutto il mondo in modalità PvP.

Esplosivo e caratterizzato da folli battaglie PvP, questo gioco metterà alla prova le abilità dei giocatori mentre cercheranno di sconfiggere i nemici e scalare le classifice. I giocatori possono pre-registrarsi per South Park Phone Destroyer sul sito ufficiale del gioco.