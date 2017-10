South Park Scontri Di-Retti: il retailer americano Target ha rotto il day one

sarà disponibile sua partire dal 17 ottobre, ma a quanto pare un retailer americano ha rotto il day one, iniziando a vendere il gioco con qualche giorno di anticipo rispetto alla data di uscita ufficiale.

Come potete vedere nella foto riportata a fondo pagina, il retailer americano Target ha messo in vendita le versioni Xbox One e PlayStation 4 di South Park Scontri Di-Retti, anticipando di pochi giorni la data di uscita. Al momento non sappiamo dirvi se il day one è stato rotto anche in Italia o nel resto d'Europa, ma teniamo a ricordarvi che il titolo sarà ufficialmente disponibile su tutte le piattaforme a partire dal 17 ottobre.

A voi è capitato di vedere il gioco esposto negli scaffali di qualche negozio?