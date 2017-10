South Park: Scontri Di-Retti: annunciato il concorso "I Am the Fart"

annuncia “I am the Fart”, un concorso unico che consentirà al fortunato vincitore di partecipare al giocoin modo davvero speciale. Infatti, il suono di un suo peto sarà integrato nel gioco come una delle potenti e puzzolenti “armi” letali a disposizione del Novellino.

Questa sfida mondiale si terrà dal 2 al 16 ottobre. I temerari candidati dovranno solo inviare un video nel quale mostrano le proprie “abilità speciali” sul sito web dedicato: www.iamthefart.com. Dopo il periodo di presentazione delle “candidature”, la giuria, composta da membri dello Studio di San Francisco, Mr Metano e un rappresentante di South Park Digital Studios, sceglierà il vincitore, che raggiungerà gli studi di Ubisoft San Francisco per registrare il proprio suono per il gioco.

Sviluppato in collaborazione con Buzzman esattamente un anno dopo il dispositivo Nosulus Rift, questo concorso assolutamente unico e inedito è stato creato per arricchire ancora una volta l’esperienza di gioco degli utenti di South Park: Scontri Di-Retti, pur non essendo limitato ai soli giocatori, visto che tutti possono partecipare.

La sfida mondiale “I am the fart” sarà disponibile da oggi e i risultati saranno annunciati sul sito web dedicato iamthefart.com, oltre che sugli account ufficiali Facebook e Twitter, il 23 ottobre 2017.