South Park Scontri Di-Retti: la difficoltà varierà in base al colore della pelle

Dopo una lunga attesa e diversi rinvii è finalmente pronto a fare il suo debutto il prossimo ottobre su PC e console. Una recente scoperta fatta da Eurogamer svela come il colore della pelle del proprio personaggio influenzerà la difficoltà di gioco.

Creando dunque un personaggio con la pelle chiara, i giocatori avranno vita facile nell'irriverente RPG, mentre la sfida si farà sempre più impegnativa man mano che si sceglie una carnagione più scura. Come riferito da Ubisoft a Eurogamer, la difficoltà non influenzerà le meccaniche di combattimento, ma piuttosto la quantità di denaro ricevuto nel corso dell'avventura e il modo in cui gli altri personaggi si rivolgeranno al protagonista.

Data la natura politicamente scorretta e beffarda dello show di Matt Stone e Trey Parker, questa aggiunta non sorprenderà di certo i fan della serie. South Park Scontri Di-Retti uscirà il 17 ottobre su PC, Xbox One e PlayStation 4.