South Park Scontri Di-Retti e Dungeons 3 tra le ultime novità di Xbox Store

Come ogni martedì,ha annunciato oggi la lista delle ultime novità in arrivo (e già disponibili) su: il marketplace di Microsoft si aggiorna con nuovi giochi per Xbox One, demo, beta, retrogames e con l' apertura dei preordini dei titoli più caldi dei prossimi mesi.

Di seguito vi elenchiamo i nuovi giochi e i nuovi pre-order per Xbox One disponibili sullo store Microsoft. Tra le novità della settimana segnaliamo l'arrivo di South Park Scontri Di-Retti, Dungeons III e Rogue Trooper Redux.

Novità Xbox One

Dungeons 3 (Disponibile Ora - 39,99 euro)

Minecraft Story Mode Bundle (18 Ottobre - 49,99 euro)

South Park Scontri Di-Retti (18 Ottobre - 69,99 euro)

Rogue Trooper Redux (18 ottobre - 39,99 euro)

Decay The Mare (Disponibile ora - 9,99 euro)

WWE 2K18 (Disponibile ora - 69,99 euro)

ACA NeoGeo Real Bout Fatal Fury (Disponibile ora - 7,99 euro)

Preordini Giochi Xbox One

Nessun nuovo preorder è disponibile su Xbox Store nel momento in cui scriviamo.

Sono ora disponibili anche i nuovi Games with Gold di ottobre, The Turing Test e Medal of Honor Airborne, entrambi i titoli potranno essere scaricati fino al 31 ottobre.