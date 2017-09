South Park Scontri Di-Retti entra in fase gold e celebra l'evento con un trailer

Nella giornata di oggiè entrato ufficialmente in fase gold. Per celebrare l'evento, il team di sviluppo ha pubblicato un nuovo delirante trailer che immortala al meglio l'anima della produzione.

Dopo un percorso lungo e travagliato e due rinvii, la software house ha finalmente concluso i lavori e il gioco è pronto per essere stampato su disco e passare dunque alla fase di commercializzazione vera e propria. Ricordiamo ai lettori che South Park: Scontri Di-Retti sarà disponibile su PC, Playstation 4 e Xbox One a partire dal 17 ottobre 2017. In attesa della recensione, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra video-anteprima e ai recenti filmati dedicati alle fazioni.