South Park Scontri Di-Retti: guida alle scelte iniziali dell'avventura

Nel corso divi sarà richiesto di scegliere il sesso del vostro eroe, la razza, la religione e la sua kryptonite personale. Nella seguente guida vogliamo spiegarvi come queste scelte influenzeranno lo svolgersi del gioco.

La vostra identità sarà legata alle caratteristiche del personaggio, rappresentando una base significativa per la prima porzione dell'avventura. Decidere chi essere in South Park Scontri Di-Retti non influenzerà più di tanto il gameplay, ma ricoprirà un ruolo importante in termini di immersione e identificazione con il vostro eroe. Vediamo da vicino come la scelta della kryptonite, del sesso, della razza e della religione può impattare sul gioco.

Scelta della Kryptonite

Nelle fasi iniziali dovrete scegliere la vostra kryptonite personale, una speciale fobia che può spaziare dai ragazzi delle scuole medie fino agli anziani, passando gli uomini granchio, i ninja e i vampiri. Dal momento che la scelta della kryptonite non sembra avere nessuna influenza sul gameplay o sulle battaglie, sentitevi liberi di selezionare quella più adatta alla caratterizzazione del vostro personaggio.

Scelta del Sesso

La scelta del sesso avverrà nella scuola elementare di South Park, mentre il consulente scolastico Mr. Mackey intavolerà una conversazione scomoda con voi per determinare se siete maschi, femmine o "altro". Quest'ultima opzione vi permetterà di effettuare ulteriori scelte da una lista aggiuntiva, conducendo Mr. Mackey a telefonare ai vostri genitori con un tono preoccupato per informarli del vostro orientamento.

Dopo il dialogo con il consulente scolastico, il vostro eroe dovrà vedersela con una banda di Redneck fuori dalla scuola, i quali vi informeranno come "quelli del vostro genere" non sono ben visti in città. Dopo la battaglia farete ritorno a casa dai vostri genitori, trovandoli piuttosto preoccupati sulle indicazioni che avete fornito a Mr. Mackey.

Se avrete scelto l'opzione "altro", nel corso del gioco vi verrà proposta una quest in cui dovrete incontrare Wendy nel bagno delle ragazze. Se invece entrerete nel bagno degli "effeminati", lei discuterà brevemente su chi dei due sia entrato realmente nel posto sbagliato.

Scelta della Razza

All'inizio del gioco vi sarà richiesto di scegliere il colore della vostra pelle, determinando l'aspetto estetico del vostro personaggio. Dal momento che questa decisione non avrà nessuna influenza sul gameplay o sul grado di sfida, sentitevi liberi di procedere in base alle vostre preferenze.

La scelta della razza, invece, avrà luogo in una fase più avanzata dell'avventura, durante un dialogo con un barista in cui avrete l'opportunità di selezionare la vostra etnia. Anche in questo caso, una volta usciti dal locale dovrete combattere contro un gruppo di Redneck ostili, per poi fare ritorno a casa dai vostri genitori.

Scelta della Religione

La scelta della religione vi richiederà di seguire le side-quest di Padre Maxi nella chiesa di South Park. Dopo aver respinto le avances di due preti cattolici, Padre Maxi vi inviterà ad avventurarvi nello stagno di Stark per scoprire le vostre attitudini spirituali. Da qui incontrerete Kanye West nella sua forma alternativa di "pesce gay".

Dopo aver intrapreso la vostra ricerca con Kayne, incontrerete Gesù e vi sarà concessa l'opzione di scegliere l'orientamento religioso. Questa decisione non avrà nessun impatto sul gameplay, ma per l'ennesima volta scatenerà un combattimento contro una band di Redneck furiosi.