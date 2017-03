South Park Scontri Di-Retti: nessun piano per portare il gioco su Switch

Nei giorni scorsi si era diffusa la voce di un possibile arrivo disu Nintendo Switch, alimentata da una GIF pubblicata dal profilo Twitter della serie, la quale conteneva un palese riferimento alla nuova console della casa di Kyoto.

Tramite le pagine di IGN.com, un membro dello studio che si occupa di gestire i rapporti con Comedy Central ha smentito l'arrivo del gioco su Switch con queste parole: "South Park Scontri Di-Retti non arriverà su Nintendo Switch."

Affermazione che non lascia spazio a molte interpretazioni, dobbiamo però chiarire come questa sia solo la dichiarazione di un portavoce e di come Ubisoft non abbia ancora commentato ufficialmente la notizia. South Park Scontri Di-Retti è ancora privo di una data di uscita, il publisher ha recentemente confermato che il gioco vedrà la luce durante il prossimo anno fiscale, ovvero nel periodo che va dal primo aprile 2017 al 31 marzo 2018.