South Park Scontri Di-Retti non sarà censurato

South Park Scontri Di-Retti è stato recentemente valutato in Europa, Nord America e Australia, ottenendo in tutti il casi il Rating 18+ Mature per la presenza di sangue, violenza, nudità, humor nero, contenuti sessuali, riferimenti alla droga, violenza e linguaggio esplicito.

Nonostante questo, il gioco non ha subito censure o tagli di alcun tipo, la visione di Matt Stone e Trey Parker è stata dunque mantenuta perfettamente intatta. South Park Scontri Di-Retti sarà disponibile dal 17 ottobre su PC, Xbox One e PlayStation 4.