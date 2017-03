South Park Scontri Di-Retti potrebbe uscire anche su Switch?

Un curioso Tweet pubblicato dal profilo ufficiale disembra suggerire l'arrivo dianche su, sebbene al momento manchi qualsiasi conferma ufficiale da parte di

La GIF in questione mostra Cartman sepolto sotto la neve ripetere ossessivamente la frase "Nin-ten-do. I'm coming. I'm coming, Nin-ten-do". Un messaggio che sembra contenere un chiaro riferimento a Switch, tuttavia non ci sono certezze riguardo l'arrivo del gioco sulla console Nintendo e il Tweet potrebbe magari riferirsi all'apparizione della console in uno dei prossimi episodi della serie.

South Park Scontri Di-Retti è ancora privo di una data di uscita, il gioco è atteso indicativamente per il prossimo anno fiscale, ovvero nel periodo che va dal primo aprile 2017 al 31 marzo 2018. Il lancio è previsto su Xbox One, PC Windows e PlayStation 4, la versione per Switch non è stata confermata.