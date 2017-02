South Park: Scontri Di-Retti è stato nuovamente rinviato

Quest’oggi Ubisoft ha annunciato un nuovo rinvio per South Park: Scontri Di-Retti, RPG incentrato sulle vicende della celebre serie televisiva creata da Trey Parker e Matt Stone. L’uscita del gioco, inizialmente prevista per fine 2016, era già stata spostata lo scorso settembre a marzo 2017.

In occasione del primo rinvio, Ubisoft aveva dichiarato di voler dare ulteriore tempo al team di sviluppo per soddisfare le aspettative dei fan, programmando la pubblicazione entro il 31 marzo 2017, data che coincideva con il termine dell’anno fiscale. La nuova finestra di lancio è stata ora fissata in un periodo compreso tra il primo aprile 2017 e il 31 marzo 2018. Stando a quanto dichiarato da Yves Guillemot, il nuovo slittamento è dovuto allo sviluppo congiunto tra Ubisoft ed un’altra azienda, situazione ha inevitabilmente rallentato i lavori.

Continuate a seguirci per maggiori informazioni su South Park: Scontri Di-Retti, compresa la nuova data d’uscita.