South Park: Scontri Di-Retti è stato valutato dall'ESRB

L'Entertainment Software Rating Board (ESRB) ha emesso la sua valutazione nei riguardi di, nuovo episodio della seriebasata sull'irriverente show ideato da Matt Stone e Trey Parker.

Come prevedibile, l'ente ha optato per la valutazione "Mature" (M), il che rende il titolo adatto soltanto ai giocatori che abbiano compiuto i 17 anni di età. La descrizione del prodotto spiega molto bene le ragioni di questa scelta: all'interno del titolo sarà presente sangue, gore, humor maturo, nudità, contenuti sessuali, forte linguaggio, uso di droga, e violenza; il tutto in linea con lo spirito della serie originale.

South Park: Scontri Di-Retti uscirà su PC, PS4, e Xbox One il 17 ottobre. Qui trovate i requisiti minimi e raccomandati della versione PC.