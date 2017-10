South Park: Scontri Di-Retti: svelati i contenuti aggiuntivi del Season Pass

Ubisoft ha da poco annunciato il Season Pass e i relativi contenuti aggiuntivi per, RPG incentrato sull'irriverente serie animata di Matt Stone e Trey Parker.

Di seguito vi elenchiamo gli add-on che, ricordiamo, saranno già inclusi nel pass stagionale:

Danger Deck: I giocatori dovranno affrontare la sfida di combattimento definitiva di Doctor Timothy’s Danger Deck. Le ricompense comprendono costumi e artefatti esclusivi. Danger Deck uscirà il 27 dicembre 2017 al prezzo di 5,99 $.

From Dusk till Casa Bonita: Una nuova storia che vedrà i giocatori fare squadra con il Procione e Mysterion per affrontare una presenza demoniaca che infesta Casa Bonita. Il DLC uscirà nel 2018 al prezzo di 11,99 $.

Bring the Crunch: una nuova storia e classi per i supereroi al prezzo di 11,99 $; disponibile nel 2018.

Il Season Pass includerà inoltre i seguenti contenuti per il day one senza costi aggiuntivi:

Relics of Zaron: Pack di costumi e perk che saranno disponibile al day one per 4,99 $.

Towelie: Your Gaming Bud: l'amico asciughino che darà ai giocatori dei consigli di gioco. Disponibile per i non possessori del Season Pass il 24 ottobre per 1,99 $.

Il Season Pass di South Park: Scontri Di-Retti sarà disponibile dal 17 ottobre 2017, data che coincide con l'uscita del titolo su PC, PlayStation 4 e Xbox One.