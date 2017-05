ha finalmente confermato la data di uscita per: il gioco uscirà suil prossimo 17 ottobre. Con l'occasione è stato pubblicato un nuovo trailer: lo trovate in cima alla notizia.

Come vi abbiamo riportato diverse settimane fa, non c'è nessun piano per portare il gioco su Nintendo Switch, almeno per il momento. Doppiato completamente in italiano dagli attori originali, South Park Scontri Di-Retti è il seguito di South Park Il Bastone della Verità, titolo uscito nel 2014 su PC, Playstation 3 e Xbox 360.

