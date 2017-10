Il sequel direinterpreta egregiamente la formula del primo capitolo, aggiungendo un sistema di combattimento sorprendentemente profondo, basato su meccaniche di progressione interessanti.

Per il resto, la varietà delle situazioni proposte, sostenuta da una scrittura di gran qualità e da una mole clamorosa di citazioni e autocitazioni, traccia i contorni di un’esperienza memorabile e divertentissima.

Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione di South Park Scontri Di-Retti ricordandovi che il gioco sarà disponibile dal 18 ottobre su PC Windows, Xbox One e PlayStation 4, nessun piano al momento per un porting su Nintendo Switch.