South Park Scontri Di-Retti: un ester egg impedisce ai giocatori di barare

South Park Scontri Di-Retti è uscito solo da pochi giorni, tuttavia i giocatori hanno già cominciato a trovare alcuni dei simpatici easter egg nascosti nel gioco, come quello che vi segnaliamo oggi.

Si tratta di un particolare presente nelle fasi iniziali. Nel caso voleste evitare qualsiasi tipo di spoiler, vi consigliamo di interrompere qui la lettura. Come possiamo osservare nel filmato allegato alla news, a un certo punto dell'avventura, al fine di entrare nello scantinato di Cartman dovremo immettere una password che potremo trovare unicamente al piano di sopra. Ebbene, qualora immettessimo la password corretta senza prima averla trovata, la porta non si aprirà, e apparirà a schermo Cartman vestito da Bill Belichick (allenatore di football americano dei New England Patriots) che ci apostroferà con parole non proprio gentili. Cosa ne pensate di questo easter egg? Ricordiamo che South Park Scontri Di-Retti è adesso disponibile su PC, Playstation 4 e Xbox One.