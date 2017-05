Space Hulk Deathwing Enhanced Edition annunciato per PS4 e Xbox One

, sparatutto ambientato nell'universo digià disponibile da tempo su PC, arriverà entro la fine dell'anno su PlayStation 4 e Xbox One nella versione, come confermato quest'oggi da

Su console, il titolo presenterà tutti i contenuti della versione PC, ma vedrà anche la presenza di nuove feature di gioco, di cui però non possediamo ancora alcuna informazione utile.

Per quanto riguarda la versione PC del gioco, invece, è stata confermata l'aggiunta delle Missioni Speciali all'interno del comparto multiplayer. Queste missioni saranno per il momento disponibili sono nel Capitolo 1, ma in futuro le vedremo introdotte anche all'interno degli altri. I prossimi update, inoltre, mirano ad espandere ulteriormente le possibilità di gioco, introducendo ad esempio nuove classi multiplayer, armi, abilità e nemici.

Space Hulk Deathwing è disponibile ora su PC, mentre la sua versione Enhanced Edition giungerà su PS4 e Xbox One entro la fine del 2017.