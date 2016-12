Space Hulk Deathwing: il nuovo aggiornamento risolve vari problemi

si aggiorna con una nuova patch: gli sviluppatori hanno pubblicato l'hotfix 1.06, questo update pesa 231 MB e risolve vari bug che potevano causare crash e minare la stabilità generale del gioco.

Migliorate anche le performance sulle configurazioni meno prestati e risolti alcuni errori relativi al netcode del gioco. Gli sviluppatori hanno confermato che continueranno a lavorare per ottimizzare ulteriormente il comparto tecnico, inoltre hanno ricordato che Space Hulk Deathwing arriverà anche su PlayStation 4 e Xbox One nel corso del 2017, maggiori dettagli in merito verranno diffusi durante il prossimo anno.