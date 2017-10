Annunciato in un primo momento all'E3 2017,riceve quest'oggi un nuovo gameplay trailer, grazie al quale possiamo farci una prima idea sullo shooter PvP diin arrivo su Oculus Rift e HTC Vive nella primavera del 2018.

Oltre a questo, la compagnia francofona ha annunciato che sarà possibile provare il mano il titolo grazie ad un'imminente Closed Beta che si terrà nei primi mesi del 2018 in esclusiva su Oculus Rift. I possessori del visore Oculus che siano interessati, possono seguire questo link per iscriversi ed entrare in lista d'attesa.

Lasciandovi alla visione del filmato, ricordiamo che Space Junkies uscirà nella primavera del 2018 su Oculus Rift e HTC Vive.