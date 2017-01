Sparco annuncia la sua linea di prodotti per il gaming

Un mondo virtuale sempre più reale. È da questo concetto che, brand leader nella ricerca e nello sviluppo, ha preso spunto e ha studiato una linea di prodotti che rendesse l’esperienza della simulazione e del gaming sempre più vicina alla realtà.

Un campo da non sottovalutare visto che, sempre più spesso, la ricerca della prestazione in pista parte proprio davanti ad un monitor. Ma non solo, perché il brand di Volpiano ha trasferito la sua esperienza nello studio delle forme e dei materiali e l’ha portata in quelle che sono le sedute per il gaming, dove i giocatori devono trovare il massimo del comfort e della traspirabilità per via delle lunghe sessioni di gioco. Nasce così una collezione rivolta sia ai gamer più "casual", sino all’utente che cerca prestazioni elevate, come ad esempio gli atleti dell’eSport; una disciplina che anno dopo anno vede crescere sempre più il proprio pubblico e giocatori, contando oltre 134 milioni di spettatori e con le stime che danno una crescita costante nei prossimi cinque anni del 30%.

SPARCO ha concepito tre modelli di sedute gaming:



GRIP: modello entry-level, permette all’utente di regolare la posizione di seduta in altezza ed incli-nazione, mentre lo schienale offre oltre alla possibilità di reclinazione anche quella di regolazione lombare micrometrica. Il prodotto è sellato con la stessa pelle sintetica utilizzata per i prodotti au-tomotive after-market garantendo resistenza all’usura, lavabilità con panno umido e durata della consistenza superficiale.

STINT: è dedicata ad un gamer più esigente che, oltre agli aspetti funzionali e di movimentazione, stringe l’occhio alle prestazioni. La sedia STINT è, infatti, equipaggiata con l’innovativo sistema Coldflow, sviluppato in Sparco: questo sistema vede accoppiarsi, sia nel cuscino che nella parte centrale dello schienale, un tessuto microforato ed un cuscino composto da fili di natura epossidica. Il sistema Coldflow, inoltre, vede migliorare i flussi sanguigni se confrontato con le sellature tradizionali.

COMP: è il modello “Luxury” della gamma Sparco. Questo prodotto è stato concepito nelle due varianti C e V, la prima, top di gamma tra le sedute da gioco, è dotata di uno schienale composto dallo stesso materiale composito in fibra di carbonio utilizzato sulle Supercar allestite da Sparco; la versione V, invece, è equipaggiata con uno schienale in vetroresina verniciato in nero opaco. Entrambe le sedie sono derivate nel design e nel comfort dal sedile SPX di Sparco. Sparco ha avviato, anche, una collaborazione con Codemasters, assieme alla quale verrà pro-dotta una poltrona personalizzata DiRT Rally.

“La collaborazione con SPARCO è stata una scelta naturale dopo decenni passati a sviluppare giochi di corse. E’ emozionante osservare come la sovrapposizione tra i nostri universi paralleli di corse virtuali e mondo reale, continui a crescere. I veri giocatori, così come i veri piloti, cercano dei veri kit. Ottenere questo livello di attenzione da parte di ingegneri del motorsport, leader a livello mondiale, dimostra l’importanza e l'immersione possibile all’interno del mondo virtuale di oggi.” Commenta Toby Evan-Jones, Director, Business Development di Codemasters.

La stessa filosofia adottata per le sedute, Sparco l’ha applicata per la realizzazione dell’equipaggiamento per il Sim Racing. L’aumento vertiginoso del realismo delle simulazioni di guida come Assetto Corsa by Kunos Simulazioni, partner di Sparco, ha portato decine di milioni di giocatori ad affacciarsi al Sim Racing, disciplina videoludica che prevede sfide personali e competizioni online contro altri veri giocatori. Sparco ha deciso di offrire a tutti i Sim Racer una gamma a loro dedicata ed in buona parte rivoluzionaria.

La punta dell’iceberg è costituita dal cockpit Evolve, che vede riconcepita la postazione di guida per simulatori grazie ad un layout molto compatto ma che farà entusiasmare tutti i piloti virtuali grazie allo studio antropometrico svolto con Humanetics, che garantirà loro la stessa posizione di guida che Sparco studia per le vetture da competizione Rally e GT. La posizione di guida è stata concepita a partire da misure di 95 percentile, quindi anche gli adulti con dimensioni generose saranno in grado di ottenere la perfetta posizione di guida sportiva. Le numerose regolazioni presenti (guide scorrevoli per il sedile, sistema di regolazione per rotazione, scorrimento ed elevazione di supporto volante e supporto pedali, ripiegamento salvaspazio) permettono ad una vasta gamma di utilizzatori la ricerca della posizione corretta. Evolve farà sentire tutti i piloti virtuali come all’interno di un vero abitacolo, nonostante le dimensioni contenute che portano ad una trasportabilità da non sottovalutare. Ad arricchire la gamma, oltre a vari optional in cantiere per il cockpit Evolve, equipaggiato di serie con un sedile racing, arrivano anche periferiche di guida ed indumenti. Per quanto riguarda le periferiche, Sparco ha in cantiere volanti replicanti, nelle dimensioni e nei materiali, quelli presenti sulle vetture da competizione. Gli utenti saranno quindi in grado di ac-quistare, insieme al cockpit Evolve, anche bundle di prodotti per interfacciarsi con il loro PC o la loro console da gioco.

Davide Brivio, Gaming Program Manager: “Unire una laurea in Ingegneria Meccanica e 18 anni di passione ed esperienza nel Sim Racing e nel gaming FPS è sicuramente l’avverarsi di un sogno. Lo sviluppo di questa prima gamma, che uscirà nel 2017, mira dritto all’innalzamento qualitativo del gaming equipment, per permettere a giocatori da scrivania e Sim Racer di migliorare l’esperienza di gioco attraverso prodotti sviluppati in Italia da un leader del settore racing, che prende seriamente l’universo virtuale con cui ormai il 100% dei piloti professionisti si confronta quotidianamente. Le intenzioni per gli anni a venire sono sicuramente il supporto alla community che intendiamo generare e, perché no, la ricerca di soluzioni innovative sia per l’entry-level che per i giocatori più hard-core.”

“Una volta i campioni si formavano con i kart, oggi sempre di più con i simulatori” commenta Claudio Pastoris, Amministratore Delegato di Sparco, “le cose cambiano in fretta ed è necessario stare al passo con i tempi. Gli eSport non sono solo dei videogiochi ma dei veri sport, considerati tali soprattutto all’estero. Competizioni online, campionati e tornei che raccolgono Team professionisti o Pro Player e amatoriali la cui ascesa, come per i piloti professionisti, è fatta di tante ore di allenamento per arrivare a prestazioni elevate. L’eSport, come una gara automobilistica, è una disciplina d’esperienza.”